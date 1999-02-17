Воспитанники социального центра «Черепашка» освоили паралимпийскую игру бочче

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В социально-педагогическом реабилитационном центре «Черепашка» г. Екатеринбурга (ул. Сыромолотова, д. 14) активно внедряется проект «Играем в паралимпийскую бочче», ставший лауреатом первой степени в конкурсе молодежных волонтерских инициатив «Фарватер». Мячи для бочче в «Черепашке» приобрели в рамках реализованного грантового проекта «Реабилитационно-досуговый клуб для лиц с психическими расстройствами» международного конкурса «Православная инициатива 2015-2916». А окунувшись в историю и правила этой увлекательной игры, стали изучать ее серьезно. Первые известные упоминания о бочче (игра в шары) относятся к 2-3 тыс. летию до н.э. Это родоначальница таких игр, как боулинг (кегельбан), петанг, кёрлинг (на льду) и др. Сейчас бочче популярна во всем мире.

Цель екатеринбургского проекта - вовлечь в игру как можно больше людей, для чего к участию пригласили воспитанников из других коррекционных школ и клубов-инвалидов. Первыми приглашенными стали опытные боччеисты из молодежной группы «Парус надежды» Кировского общества инвалидов, а затем в рамках клубных встреч состоялись обучающие занятия по игре бочче для детей из екатеринбургской школы №1. Пока занятия имеют соревновательно-тренировочный характер. В дальнейшем круг участников планируют расширить – чтобы развивать спортивно-игровую деятельность и укреплять дружественные связи.