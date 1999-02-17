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В воскресенье свой день рождения отметит приходская школа Большого Златоуста

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В воскресенье 25 декабря свой день рождения встретит воскресная школа екатеринбургского храма Большой Златоуст. В честь этого события и в преддверии Рождества Христова в приходе объявлен старт Рождественской ярмарки. К участию приглашают всех прихожан, кто занимается рукоделием и кулинарным творчеством: на выставку принимаются рождественские подарки и сувениры, изделия ручной работы, открытки, игрушки, украшения, сладости и многое другое. Ярмарка обещает быть яркой.

 
 
 

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