В воскресенье свой день рождения отметит приходская школа Большого Златоуста

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В воскресенье 25 декабря свой день рождения встретит воскресная школа екатеринбургского храма Большой Златоуст. В честь этого события и в преддверии Рождества Христова в приходе объявлен старт Рождественской ярмарки. К участию приглашают всех прихожан, кто занимается рукоделием и кулинарным творчеством: на выставку принимаются рождественские подарки и сувениры, изделия ручной работы, открытки, игрушки, украшения, сладости и многое другое. Ярмарка обещает быть яркой.