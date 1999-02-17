Крестный ход в пышминский храм Богоявления совершили прихожане д. Савино

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». У прихожан храма во имя святой великомученицы Параскевы деревни Савино существует давняя традиция: каждый год на день памяти св. Николая Чудотворца совершать крестный ход в Пышму, чтобы встретить престольный праздник храма Богоявления, где верхний предел посвящен святителю Николаю. В этом году, несмотря на сильнейший мороз, после субботней Литургии 12 прихожан, взяв хоругви, иконы и кресты, отправились крестным ходом за семь километров в пышминский храм. В пути крестоходцы во главе с настоятелем Параскевинского храма отцом Алексием Буньковым молились святителю Николаю, и святой помог: не успев замерзнуть, паломники скоро оказались в храме Богоявления, где их напоили горячим чаем, а затем все вместе отправились на праздничное богослужение.