С воспитанниками Камышловского интерната побеседовали о христианской любви

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Камышловском училище-интернате для инвалидов в минувшие выходные прошла традиционная беседа настоятеля храма во имя Симеона Верхотурского г. Обухово иерея Игоря Холманских с воспитанниками социального учреждения. Отец Игорь окормляет воспитанников училища уже несколько лет и регулярно проводит беседы на духовно-нравственные темы с ребятами разных возрастов. В преддверии Рождества Христова вместе с одним из преподавателей специального учебного заведения священник говорил о христианской любви, открывающей человеку новое духовное измерение в жизни, и любви воплотившегося Спасителя, преобразующей человека. Участие во встрече приняли около 30 студентов. Как оказалось, вопросы осмысления жизни имеют для них наиважнейшее значение.