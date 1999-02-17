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Рождественскую благотворительную акцию провели для малоимущих в Нижнем Тагиле

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшие выходные сотрудники социального отдела Нижнетагильской епархии провели в торговом центре «Райт» Нижнего Тагила благотворительную акцию «Подари радость на Рождество». На выходе из торгового центра горожане оставляли часть своих покупок в специальной корзине с символикой акции. Милосердные люди жертвовали нескоропортящиеся продукты, сладости, детское питание, средства гигиены (мыло, зубную пасту, зубные щетки, шампуни), детские подгузники и игрушки. Все пожертвования будут направлены подопечным социального отдела. Организаторы акции: отдел социального служения Нижнетагильской епархии и благотворительный фонд «Ковчег». Телефон храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского (г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 32): 8 (3435) 92-53-53.

 
 
 

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