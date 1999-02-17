Семинар по организации обществ трезвости провели в Верхотурье

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший вторник в духовно-просветительском центре «Древо познания» города Верхотурье прошел обучающий семинар, посвященный опыту создания и работе на приходах обществ «Трезвение». В семинаре приняли участие прихожане Свято-Николаевского прихода вместе с настоятелем отцом Сергием, сестрами милосердия, руководителем верхотурского общества «Трезвение» Юрием Каюмовым, а также сотрудниками центра «Золушка», которым по долгу службы приходится работать с социально неблагополучными семьями.