Ученики ЦПШ «Горлица» поставили спектакль о святом Патриархе Тихоне

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Храм в честь святых Космы и Дамиана не похож ни на один другой: он расположен в узких стенах больничного коридора. Но здесь кипит настоящая жизнь – именно здесь у многих с Крещения начинается духовный путь, здесь молятся на службах, читают акафисты, дети учатся в воскресной школе и готовят к праздникам спектакли. Новую постановку ученики воскресной школы «Горлица» посвятили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Тихону, интронизация которого произошла 99 лет назад, сразу после революционных событий 1917 года. Его возведению на московский Патриарший престол радовались все - и духовенство, и простой народ, и интеллигенция, и многие бывшие во власти, связывая с этим событием возрождение России, Церкви, веры. Но Господь призвал Своего угодника к Патриаршему служению для другого - началось страшное время войны власти с Церковью. Работа, проведенная настоятелем, учителями воскресной школы, сценаристом и постановщиком спектакля, своей цели достигла: спектакль, сыгранный детьми, вызывает у зрителей глубокие мысли и серьезные переживания.