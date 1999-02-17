В субботу 24 декабря состоится встреча для желающих создать семью

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Согласно плану центра защиты материнства «Колыбель» (г. Екатеринбург), завершающая 2016 год встреча «Встреча половинок» состоялась в минувшую субботу. Но она оказалось не последней, поскольку по странному стечению обстоятельств в ней приняли участие… одни мужчины. И какие! Красивые, серьезные, ответственные. После того, как ведущей вечера удалось справиться с небольшим смущением и неловкостью, завязался искренний и по-мужски глубокий разговор. Говорили о той единственной, с которой каждый из пришедших ждет встречи. ЦЗМ «Колыбель» приглашает всех ищущих свою вторую половинку в субботу 24 декабря в 14-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, подъезд 6, этаж 3, кв. 466. Девушки могут продемонстрировать свои кулинарные способности, принеся собственную выпечку, потому что разговор пойдет за чаепитием. Обязательно нужны бахилы или сменная обувь. Телефон ЦЗМ «Колыбель»: (343) 344-35-54 или 8 (908) 908-52-15 (Наталья).