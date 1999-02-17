В хуторах и станицах Среднего Урала организуют собственные пресс-службы

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую субботу руководители пресс-служб Уральского районного казачьего общества собрались на первый учебно-методический сбор. Встреча, организованная пресс-службой хутора «Благовещенский» на территории прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга, собрала представителей восьми хуторов и станиц Свердловской области и гостя из г. Кургана. Сбор открыл атаман УрРКО - начальник штаба ОВКО казачий полковник М.А. Родьев, который подчеркнул важность проводимого мероприятия и наметил стратегические задачи развития казачьих пресс-служб. В течении пяти часов участники обсуждали вопросы их организации в хуторах и станицах.

Заместитель атамана УрРКО по связям с общественностью и информационной политике, начальник штаба хутора «Благовещенский» хорунжий Максим Канев рассказал о приоритетных направлениях освещения деятельности в казачьих первичных организациях. Пресс-секретарь Богородице-Владимирского храма ознакомила участников сбора с особенностями написания новостных текстов и разновидностями информационных жанров. Прозвучал специальный репортаж о приходском поисковом отряд «Орленок», ежегодно принимающем участие в международной Вахте Памяти по поиску и захоронению погибших советских воинов на территории Смоленской области. Фотограф от хутора «Благовещенский» познакомил присутствующих об основах репортажной съемки и рассказал о типичных ошибках начинающих фотографов. Другие выступления касались важности распространения новостей и материалов в социальной сети «Вконтакте», создания хуторских групп и методах их продвижения. В завершении учебной части сбора прозвучала презентация недавно созданного сайта УрРКО urko-ovko.ru, новостные материалы для которого будут готовить пресс-службы хуторов и станиц УрРКО.