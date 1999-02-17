Интерактивный урок «Мирликийские игры» прошел в Казанском монастыре

Екатеринбург, 22 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». К дню престольного праздника в честь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца в церковно-приходской школе «Образ» Казанского мужского монастыря Нижнего Тагила провели познавательную интерактивную игру «Мирликийские игры», посвященную житию святого. Участники четырех сменных команд демонстрировали знания о добродетелях святого, анализировали духовный смысл его дел, угадывали по иллюстрациям периоды его жизни, определяли его образ по третьему икосу из Акафиста святителя, звучащего на церковнославянском языке. Игра организована с целью формирования у детей единомыслия, сплоченности, соборности, вот почему алгоритм работы каждой команды был обязателен для всех: самостоятельный вывод, обсуждение в группе и принятие общего решения. Задания каждого этапа игры содержали духовный смысл. Встреча завершилась соборным исполнением духовного стиха «Ой, кто, кто Николая любит» и оформлением киота к иконе святителя. Итог дети подвели сами: они могут поучиться у святого любви, кротости, доброте, милосердию, вере. Каждому участнику вручили маленькие призы – рождественские прянички.