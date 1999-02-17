Проект «Точка опоры» стал призером Всероссийского фестиваля социальных программ

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Второго места удостоен профориентационный проект «Точка опоры» в номинации «Повышение качества и доступности образования, внедрение новых образовательных форм и моделей». В этом году на участие в федеральном этапе фестиваля «СоДействие» от некоммерческих организаций поступило 650 заявок из 48 регионов России. Церемония награждения прошла в Москве в рамках VI социального форума России. В мероприятии приняла участие делегация Свердловской области во главе с министром социальной политики региона.

Конкурс лучших социально-ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» проводится при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации. В рамках конкурса выявляются лучшие социальные инициативы регионов, НКО и социально ориентированного бизнеса. Профориентационный проект «Точка опоры» реализуется БФ «Синара» с 2013 года при поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Синарского и Северского трубных заводов, предприятия «Уральские локомотивы», Управлений образования МО и охватывает 40 школ, расположенных в Каменском районе, Полевском городском округе и г. Верхняя Пышма. Основные цели проекта – повышение престижа рабочих специальностей и развитие научного творчества учащихся.