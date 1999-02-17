Тавдинцы широко отпраздновали день своего небесного покровителя

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Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Тавде престольный праздник храма во имя святителя Николая Чудотворца отметили Божественной литургией, праздничным обедом в духовно-просветительском центре «Древо познания» и большим концертом в Центре культуры «Россия». На престольные торжества прибыли не только прихожане Свято-Николаевской православной общины, но и многие горожане, не испугавшиеся 30-градусного мороза. К этому дню в холле центра культуры организовали большую фотовыставку, посвященную событиям Никольского прихода. В приветственном слове благочинный Тавдинско-Туринского благочиния настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей Сергий Циммер пожелал всем здоровья, любви, тепла и спасительной веры. В праздничной программе приняли участие приходской хор, воспитанники воскресной школы, ДМШ и ДШИ, прихожане, казачий хор «Уральская звонница», творческие коллективы ЦК «Россия» и Центра творческого развития «Гармония».