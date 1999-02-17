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Подопечные обители милосердия получили вкусные обеды и удобное личное пространство

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В обители милосердия во имя святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны г. Екатеринбурга хорошие новости: неравнодушные люди помогли приобрести для кухни социального учреждения современную и вместительную электрическую плиту. Для больного человека очень много значит вовремя приготовленный вкусный обед, а потому благодарности жертвователям за помощь от подопечных, братьев и сестер милосердия нет границ. Есть и вторая хорошая новость: в Елисаветинской обители появились и прикроватные тележки-столики. Правильно организованное личное пространство очень важно для выздоровления. Теперь самые необходимые вещи — лекарства, расческа, влажные салфетки и многое другое у подопечных будут всегда под рукой. Многая лета и низкий поклон милосердным людям за финансовую и молитвенную помощь скорбной обители.

 
 
 

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