Православный активист рассказал студентам педколледжа о вреде курения

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В целях профилактики вредных привычек в молодежной среде в Педагогическом колледже г. Камышлова для студентов 1 и 2 курсов организовали необычную встречу, в которой приняли участие врач-отоларинголог камышловской центральной больницы, начальник отделения по делам несовершеннолетних ММО МВД России «Камышловский» и православные активисты. Отоларинголог рассказал о влиянии табакокурения на организм человека, подполковник полиции – об административной ответственности за курение в общественных местах и на территории образовательных организаций, а помощник настоятеля храма во имя св. Симеона Верхотурского в Обухово Игорь Романеев - об отношении Церкви к табакокурению. Священник предостерег студентов от гибельных последствий вредных привычек и поделился информацией о тысячелетнем положительном опыте Церкви в борьбе с грехами.