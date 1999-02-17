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В каменской колонии ИК-47 отметили день памяти свт. Николая Чудотворца

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Осужденные исправительной колонии № 47, входящие в православную общину учреждения, в минувший понедельник отметили день памяти святителя Николая Чудотворца. Были совершены Божественная литургия и крестный ход. Праздничное богослужение совершил иерей Ростислав Новицкий, окормляющий православную общину колонии. Осужденные (а их в православной общине ИК-47 более 70 человек) приняли участие и в водосвятном молебне, а также крестном ходе вокруг храма. Были освящены нательные крестики, многие причастились Святых Христовых Таин. Накануне престольного праздника иерей Ростислав Новицкий отслужил всенощное бдение и исповедал более 34 осужденных. Храм святителя Николая Чудотворца в ИК-47 построен и освящен в 2003 году. С этого периода еженедельно по воскресеньям и в большие праздники здесь совершаются богослужения.

 
 
 

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