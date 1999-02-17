Самым сильным впечатлением уходящего года для главы ЦЗМ «Колыбель» стал форум «Святость материнства»

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Главной темой всероссийского форума «Святость материнства», прошедшем в Санкт-Петербурге нынешней осенью, стали проблемы благополучия российской семьи. Основатели российского движения в защиту семьи, материнства и жизни убеждены: возрождение России начинается с возрождения семьи, а потому для обсуждения широчайшего круга мировоззренческих и практических вопросов, связанных с семейными ценностями, в Санкт-Петербург съехались более пяти ста человек из 250 городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В работе форума приняла активное участие и исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Е.Г. Попова. Выступление Елены Германовны было посвящено технологиям формирования ответственного отношения к супружеству и родительству у подростков и молодежи и получило горячие отклики аудитории. Особенно делегатов заинтересовали конкурсы Центра «Колыбель»: «Колыбельная будущему ребенку», «Как мы любили, чем жили, во что верили», «За чистоту слов, поступков и отношений».