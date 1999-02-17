«Неделю доброты» в Краснополье завершили просмотром фильма «Серафима»

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В рамках «Недели доброты» школьники 5 и 6 классов села Краснополье посетили воскресную школу местного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы Нижнетагильской епархии. Настоятель Рождественского прихода отец Андриан побеседовал с ребятами на тему добра и зла, о помощи ближнему и друг другу и о том, что относиться к другому человеку нужно так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Доброжелательное внимание и теплый прием батюшки расположил ребят, и они охотно включились в разговор. В завершение беседы юным гостям показали фильм «Серафима», раскрывающий идею доброго отношения к миру. Это история о девочке, потерявшей в трудное для страны время всех своих близких, но нашедшей силы не упасть духом, о глубокой вере в чудо, добро и Бога. История вызвала у ребят чувство сострадания, и это, по мнению о. Андриана, самый ценный итог встречи.