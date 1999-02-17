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Семинар «Мир священных книг религий» завершил первое полугодие учебного процесса

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Четвертый обучающий семинар методических объединений завершил первое полугодие учебного процесса для преподавателей предметов «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОРКСЭ и ОДНКР). В нем приняли участие помощники благочинных, руководители городских методических объединений, учителя начальных классов, преподаватели ОРКСЭ и ОДНК НР, искусств, МХК. Тема встречи - «Мир священных книг религий».

Преподаватель Миссионерского института г. Екатеринбурга, автор и ведущий цикла программ на телеканале «Союз» К.В. Корепанов поделился с педагогами опытом преподавания курса «Основы православной культуры», подчеркнув при этом, что разговор о Библии с детьми лучше начинать с литературных произведений (например, стихотворение А.С. Пушкина «Пророк»). Также Константин Владиленович обратил внимание аудитории на важность изучения не только Евангелия, но и других книг Библии (например, в книге Второзаконие, в главе 15 о прощении и отношении к нищим, содержатся ответы на вопрос «что такое хорошо, и что такое плохо». В апостольских посланиях простым языком описаны общечеловеческие ценности: отношения к людям, к богатству, к болезни и т.п.

Следующий семинар состоится 7 февраля с 15-00 до 16-30 в Духовно-просветительском центре (г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а 2 этаж, каб. 222). Его тема - «Правила поведения в культовых сооружениях». По окончании всех семинаров участникам выдадут сертификаты.

 
 
 

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