Расписание движения бесплатного электропоезда на празднование праведного Симеона Верхотурского

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Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 30 и 31 декабря - в дни празднования святого покровителя земли Сибирской праведного Симеона Верхотурского – по традиции для паломников организовали бесплатный электропоезд, чтобы все желающие могли почтить уральского святого в Свято-Николаевском мужском монастыре г. Верхотурье, где хранятся его нетленные мощи. Праздничные торжества по случаю дня прославления святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца возглавит священноархимандрит обители - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Расписание движения электропоезда до г. Верхотурье 30-31декабря 2016 года (время МЕСТНОЕ)
30 декабря
08:13 - Отправление из Екатеринбурга-Пассажирского (ж/д вокзал). Электропоезд 7415 -7417).
О. п. ВИЗ – 8.18 – 08.19
Верх-Нейвинск – 09.46 – 09.51
Невьянск – 10.21 – 10.26
Нижний Тагил – 11.19 – 11.35
Гороблагодатская – 12.30 – 12.35
Кушва – 12.41 – 12.46
Прибытие в г. Верхотурье – 14.36
31 декабря
Электропоезд 7418 – 7420
Отправление из Верхотурья – 14.51
Кушва – 16.20 – 16.23
Гороблагодатская – 16.29 – 16.31
Нижний Тагил – 17.22 – 17.39
Невьянск – 18.44 –18.50
Верх-Нейвинск – 19.18 – 19.28
О. п. ВИЗ – 20.43 – 20.44
Прибытие в Екатеринбург-Пассажирский – 20.51
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ. Паломники следуют без оплаты проезда в обоих направлениях