Расписание движения бесплатного электропоезда на празднование праведного Симеона Верхотурского

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 30 и 31 декабря - в дни празднования святого покровителя земли Сибирской праведного Симеона Верхотурского – по традиции для паломников организовали бесплатный электропоезд, чтобы все желающие могли почтить уральского святого в Свято-Николаевском мужском монастыре г. Верхотурье, где хранятся его нетленные мощи. Праздничные торжества по случаю дня прославления святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца возглавит священноархимандрит обители - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Расписание движения электропоезда до г. Верхотурье 30-31декабря 2016 года (время МЕСТНОЕ)

30 декабря

08:13 - Отправление из Екатеринбурга-Пассажирского (ж/д вокзал). Электропоезд 7415 -7417).

О. п. ВИЗ – 8.18 – 08.19

Верх-Нейвинск – 09.46 – 09.51

Невьянск – 10.21 – 10.26

Нижний Тагил – 11.19 – 11.35

Гороблагодатская – 12.30 – 12.35

Кушва – 12.41 – 12.46

Прибытие в г. Верхотурье – 14.36

31 декабря

Электропоезд 7418 – 7420

Отправление из Верхотурья – 14.51

Кушва – 16.20 – 16.23

Гороблагодатская – 16.29 – 16.31

Нижний Тагил – 17.22 – 17.39

Невьянск – 18.44 –18.50

Верх-Нейвинск – 19.18 – 19.28

О. п. ВИЗ – 20.43 – 20.44

Прибытие в Екатеринбург-Пассажирский – 20.51

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ. Паломники следуют без оплаты проезда в обоих направлениях