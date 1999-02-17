Екатеринбургское суворовское военное училище отметило годовщину со дня создания

Екатеринбург, 21 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший понедельник Владыка Кирилл направил начальнику Екатеринбургского суворовского военного училища полковнику Ю.А. Затонацкому поздравительный адрес, в котором поздравил Юрия Алексеевича, преподавателей, воспитателей и суворовцев с днем образования Екатеринбургского суворовского военного училища. Со дня открытия в нашей стране суворовских училищ прошло больше 70 лет. За это время, благодаря отлаженной работе педагогов и воспитателей, в Екатеринбургском военном училище сложились свои замечательные традиции. Это и стремление к самосовершенствованию, и гордость за форму с алыми погонами, кадетское братство, любовь к альма-матер и Родине, которую суворовцы пронесут через всю оставшуюся жизнь.

Митрополит Кирилл отметил, что в стенах Екатеринбургского суворовского военного училища получили образование, впитали дух патриотизма и сделали первые шаги в служении Отечеству тысячи воспитанников. И выразил уверенность, что и впредь педагоги, воспитатели и будущие защитники России будут честно и самоотверженно исполнять свой воинский долг во благо России и наших соотечественников. Архипастырь пожелал Ю.А. Затонацкому и всем его подчиненным крепкого здоровья, бодрости духа, мира, терпения и помощи Божией в служении. Поздравительный адрес вручил Юрию Алексеевичу на торжественном мероприятии духовник училища, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Сандырев. Он же передал в дар училищу икону св. прав. Симеона Верхотурского.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.